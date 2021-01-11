Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.9
воздух -0
море +11

Общество

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 11 января

00:23 понедельник, 11 января 2021

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 11 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, ветер (ветер северо-восточный 15-17 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный 15-17 м/с.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (ветер северо-восточный 15-17 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, туман (местами туман 100-500 м), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 1, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 92 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 3, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 95 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 2 до 3, ночью около 3 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 90 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 88 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 2, ночью около 1 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 84 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 86 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 1, ночью около -1 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 90 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -2 до 0, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 86 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -1 до 0, ночью около 0 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 93 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -1 до 0, ночью около 0 градусов. Ветер северный 5 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 92 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 9, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 10, в Ялте - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 25, на Кипре - 20, в Одессе - 6, в Сочи - 13, в Турции - 20, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 10 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 10 января.

Синоптик предрекла Крыму аномально сухое лето. Для Крыма лето 2021 года может стать аномально сухим.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 9 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 9 января.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 8 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 8 января.

Власть
Крым может стать «горячей точкой»? Военный эксперт дал прогноз на год

Крым может стать «горячей точкой»? Военный эксперт дал прогноз на год

Турция может стать одной из самых агрессивных стран мира в 2021 году, отмечает «Комсомольская правда», ссылаясь на военного эксперта Алексея Валюженича.

Власть
Стало известно, когда Украина откажется от Крыма

Стало известно, когда Украина откажется от Крыма

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба назвал Крым «больным местом», а также рассказал, когда Украина откажется от полуострова.

Власть
Установлен прожиточный минимум на 2021 год

Установлен прожиточный минимум на 2021 год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым установлена величина прожиточного минимума на 2021 год в размере 11 653 рублей.

Общество
Какой сегодня праздник 10 января

Какой сегодня праздник 10 января фото

Сегодня, 10 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации