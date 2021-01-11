Прогноз погоды в Крыму на понедельник 11 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 11 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, ветер (ветер северо-восточный 15-17 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный 15-17 м/с.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (ветер северо-восточный 15-17 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, туман (местами туман 100-500 м), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 1, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 92 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 3, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 95 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 2 до 3, ночью около 3 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 90 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 88 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 2, ночью около 1 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 84 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 86 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 1, ночью около -1 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 90 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -2 до 0, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 86 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -1 до 0, ночью около 0 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 93 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -1 до 0, ночью около 0 градусов. Ветер северный 5 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 92 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 9, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 10, в Ялте - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 25, на Кипре - 20, в Одессе - 6, в Сочи - 13, в Турции - 20, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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