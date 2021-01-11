Поставку в Севастополь вакцины от коронавируса задержали

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Врачей и медицинский персонал необходимо прививать в первую очередь, считает губернатор Севастополя.

В Севастополь не пришла вторая партия обещанной вакцины от коронавируса «Спутник-V», поставку которой ждали 6 января. Теперь завоз препаратов планируется на 13-14 января. Об этом на совещании в региональном правительстве сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

По словам губернатора Михаила Развожаева, имеющимся в городе запасом вакцины необходимо в первую очередь прививать медицинских работников.

«За праздники ситуация ухудшилась, а не улучшилась. Новогодняя активность привела к росту заболеваемости», – сказал Развожаев.

В Севастополе ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается стабильно-напряженной. В стационарах находится 573 человека старше 65 лет. Свободный коечный фонд составляет 11%. В отделении интенсивной терапии находится 35 человек. На аппарате искусственной вентиляции легких – два человека.

За минувшие 7 дней заболело 648 человек, в предыдущие 7 дней заболевших было 597 человек.

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