Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новые заражения в Севастополе: город продолжает штамповать антирекорды ● Шесть человек с COVID-19 умерли в Крыму ● В Крыму все стабильно: каждый день около двухсот новых заболевших COVID-19 ● На въезде в Украину из Крыма разместят пункты тестирования на ковид ● Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму
Поставку в Севастополь вакцины от коронавируса задержали
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Врачей и медицинский персонал необходимо прививать в первую очередь, считает губернатор Севастополя.
В Севастополь не пришла вторая партия обещанной вакцины от коронавируса «Спутник-V», поставку которой ждали 6 января. Теперь завоз препаратов планируется на 13-14 января. Об этом на совещании в региональном правительстве сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.
По словам губернатора Михаила Развожаева, имеющимся в городе запасом вакцины необходимо в первую очередь прививать медицинских работников.
«За праздники ситуация ухудшилась, а не улучшилась. Новогодняя активность привела к росту заболеваемости», – сказал Развожаев.
В Севастополе ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается стабильно-напряженной. В стационарах находится 573 человека старше 65 лет. Свободный коечный фонд составляет 11%. В отделении интенсивной терапии находится 35 человек. На аппарате искусственной вентиляции легких – два человека.
За минувшие 7 дней заболело 648 человек, в предыдущие 7 дней заболевших было 597 человек.
В тексте использованы материалы: Форпост
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