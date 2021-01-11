Власть
Пока действующий премьер борется с коронавирусом: в Крыму назначен врио премьер-министра
фото © Правительство Крыма
Вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко будет временно исполнять обязанности председателя Совета министров республики на период отсутствия главы правительства Юрия Гоцанюка.
Соответствующее распоряжение Гоцанюк подписал в понедельник.
«На период моего отсутствия с 11 по 15 января 2021 года исполнение обязанностей председателя Совета министров Республики Крым осуществляет заместитель председателя Совета министров РК Михайличенко Игорь Николаевич», – сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правительства РК.
Как сообщалось, в конце декабря председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк заразился коронавирусом.
Глава правительства республики сообщил, что после сдачи положительного теста на COVID-19 он находится на самоизоляции до полного выздоровления. Также Гоцанюк принял решение на этот период уйти в отпуск.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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