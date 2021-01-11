Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.7
воздух +1
море +11

Власть

Пока действующий премьер борется с коронавирусом: в Крыму назначен врио премьер-министра

15:30 понедельник, 11 января 2021
Пока действующий премьер борется с коронавирусом: в Крыму назначен врио премьер-министра

фото © Правительство Крыма

Вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко будет временно исполнять обязанности председателя Совета министров республики на период отсутствия главы правительства Юрия Гоцанюка.

Соответствующее распоряжение Гоцанюк подписал в понедельник.

«На период моего отсутствия с 11 по 15 января 2021 года исполнение обязанностей председателя Совета министров Республики Крым осуществляет заместитель председателя Совета министров РК Михайличенко Игорь Николаевич», – сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правительства РК.

Как сообщалось, в конце декабря председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк заразился коронавирусом.

Глава правительства республики сообщил, что после сдачи положительного теста на COVID-19 он находится на самоизоляции до полного выздоровления. Также Гоцанюк принял решение на этот период уйти в отпуск.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Британия не ослабляла санкций против Крыма. Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс опровергла сообщения об ослаблении британских санкций в отношении Крыма.

Автомобили правительства Крыма отремонтируют за полмиллиона долларов. На ремонт и техническое обслуживание автомобилей из автопарка правительства Крыма в 2021 году потратят 32,5 млн рублей.

В Крыму падает доверие к власти и растут протестные настроения. Власти Крыма утверждают, что вызовы 2020 года не снизили уровень доверия крымчан к местной власти и партии «Единая Россия». По их мнению, трудности прошедшего года лишь сплотили крымчан вокруг властей Крыма.

С умершим от ковида главой МЧС Крыма простились под вой пожарных сирен. В Симферополе состоялась церемония прощания с главой МЧС Республики Крым Сергеем Шаховым.

Коронавирус в Крыму
Выявлены главные затяжные последствия коронавируса

Выявлены главные затяжные последствия коронавируса

Три четверти пациентов, переболевших COVID-19, имеют затяжные симптомы и осложнения, вызванные болезнью.

Странности
Трамп осядет в Крыму? На полуострове появился свой Капитолий

Трамп осядет в Крыму? На полуострове появился свой Капитолий

Некоторые считают, что Трамп готовит политубежище.

Общество
Горожане протестуют: в Севастополе прошли одиночные пикеты

Горожане протестуют: в Севастополе прошли одиночные пикеты

Активистов не устраивает форма проведения общественных обсуждений проекта стройки, которая уже идет.

Водный кризис
Опресненная вода в Крыму может быть вне закона

Опресненная вода в Крыму может быть вне закона

В Российской Федерации на уровне законодательства не разработаны нормы, позволяющие использовать опресненную воду.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации