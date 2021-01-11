Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Поставку в Севастополь вакцины от коронавируса задержали ● Новые заражения в Севастополе: город продолжает штамповать антирекорды ● Шесть человек с COVID-19 умерли в Крыму ● В Крыму все стабильно: каждый день около двухсот новых заболевших COVID-19 ● На въезде в Украину из Крыма разместят пункты тестирования на ковид
От коронавируса умер известный севастопольский врач-педиатр
Сергей Устинов был одним из самых любимых докторов Севастополя.
В связи с ухудшением здоровья из-за последствий, связанных с коронавирусом, скончался известный севастопольский врач-педиатр Сергей Евгеньевич Устинов, который работал в детской поликлинике на улице Ленина, 20. Об этом сообщили пациенты доктора.
«Все его пациенты в шоке, он такой был „народный Айболит», всегда-всегда шутил, улыбался, всегда был в хорошем настроении. Добрый, внимательный, любимейший доктор!» — написали пациенты доктора Устинова в редакцию.
В департаменте здравоохранения Севастополя подтвердили информацию о смерти врача.
Напомним: это не первая смерть известных и уважаемых в городе людей от коронавирусной инфекции. Как сообщал ForPost, 27 октября умер настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца на Сапун-горе иерей Михаил Мамаев — экс-замначальника управления боевой подготовки Черноморского флота.
По состоянию на 10 января в Севастополе с начала 2020 года новая коронавирусная инфекция выявлена у 7658 человек, из них выздоровели 6967 человек, 283 умерли.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Новые заражения в Севастополе: город продолжает штамповать антирекорды. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 95 человек.
Шесть человек с COVID-19 умерли в Крыму. Шесть человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
В Крыму все стабильно: каждый день около двухсот новых заболевших COVID-19. За 10 января на территории Республики Крым зарегистрировано 202 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
На въезде в Украину из Крыма разместят пункты тестирования на ковид. Кабинет министров Украины поручил Херсонской облгосадминистрации разместить на административной границе между Крымом и Херсонской областью пункты, где будут проводить экспресс-тестирование на антитела к COVID-19.
Выявлены главные затяжные последствия коронавируса
Три четверти пациентов, переболевших COVID-19, имеют затяжные симптомы и осложнения, вызванные болезнью.
Трамп осядет в Крыму? На полуострове появился свой Капитолий
Некоторые считают, что Трамп готовит политубежище.
Горожане протестуют: в Севастополе прошли одиночные пикеты
Активистов не устраивает форма проведения общественных обсуждений проекта стройки, которая уже идет.
Эксперты призвали крымчан готовиться к бедности
Экономический обозреватель, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма Александр Басов высказал мнение, что 2021 год будет сложным для крымчан в экономическом и социальном планах.
8 января
Опресненная вода в Крыму может быть вне закона
В Российской Федерации на уровне законодательства не разработаны нормы, позволяющие использовать опресненную воду.