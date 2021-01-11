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Коронавирус в Крыму

От коронавируса умер известный севастопольский врач-педиатр

16:42 понедельник, 11 января 2021
Севастополь

Сергей Устинов был одним из самых любимых докторов Севастополя.

В связи с ухудшением здоровья из-за последствий, связанных с коронавирусом, скончался известный севастопольский врач-педиатр Сергей Евгеньевич Устинов, который работал в детской поликлинике на улице Ленина, 20. Об этом сообщили пациенты доктора.

«Все его пациенты в шоке, он такой был „народный Айболит», всегда-всегда шутил, улыбался, всегда был в хорошем настроении. Добрый, внимательный, любимейший доктор!» — написали пациенты доктора Устинова в редакцию.

В департаменте здравоохранения Севастополя подтвердили информацию о смерти врача.

Напомним: это не первая смерть известных и уважаемых в городе людей от коронавирусной инфекции. Как сообщал ForPost, 27 октября умер настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца на Сапун-горе иерей Михаил Мамаев — экс-замначальника управления боевой подготовки Черноморского флота.

По состоянию на 10 января в Севастополе с начала 2020 года новая коронавирусная инфекция выявлена у 7658 человек, из них выздоровели 6967 человек, 283 умерли.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новые заражения в Севастополе: город продолжает штамповать антирекорды. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 95 человек.

Шесть человек с COVID-19 умерли в Крыму. Шесть человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

В Крыму все стабильно: каждый день около двухсот новых заболевших COVID-19. За 10 января на территории Республики Крым зарегистрировано 202 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

На въезде в Украину из Крыма разместят пункты тестирования на ковид. Кабинет министров Украины поручил Херсонской облгосадминистрации разместить на административной границе между Крымом и Херсонской областью пункты, где будут проводить экспресс-тестирование на антитела к COVID-19.

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