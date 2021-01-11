Опресненная вода в Крыму может быть вне закона

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В Российской Федерации на уровне законодательства не разработаны нормы, позволяющие использовать опресненную воду.

Об этом на совещании по ситуации с водоснабжением Республики Крым сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По словам чиновницы, с этой проблемой городские власти столкнулись при подготовке документации по установке опреснительной станции, для которой на территории муниципалитета уже был найден земельный участок.

«Хочу попросить дать поручение ответственным исполнителям заняться нормативной документацией, потому что наши юристы, занимаясь документами подготовки установки завода по опреснению, выявили тот факт, что сегодня, к сожалению, в РФ не разработаны нормативные документы, которые позволяли бы на законодательном уровне использовать опресненную воду. Полагаю, сейчас надо параллельно заняться подготовкой нормативной документации», - пояснила Павленко.

Строительство в Крыму опреснительных станций начали широко обсуждать в прошлом году одновременно с разработкой правительства России комплексной программы по ликвидации вододефицита на Крымском полуострове. Курирующий исполнение программы российский вице-премьер Марат Хуснуллин неоднократно подчеркивал, что опреснительные станции будут строиться только в том случае, если все другие мероприятия по водоснабжению не решат проблем с водой.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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