Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +1
море +11

Коронавирус в Крыму

Новые заражения в Севастополе: город продолжает штамповать антирекорды

13:32 понедельник, 11 января 2021
Севастополь
Новые заражения в Севастополе: город продолжает штамповать антирекорды

фото © strana.ua

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 95 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 7 753, при этом 7 007 человек уже выздоровели.

За сутки скончались четыре пациента с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 287.

В Крыму коронавирус подтвержден у 27 783 человек. Выздоровевших за весь период 21 875 человек, умерло 597 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму все стабильно: каждый день около двухсот новых заболевших COVID-19. За 10 января на территории Республики Крым зарегистрировано 202 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

На въезде в Украину из Крыма разместят пункты тестирования на ковид. Кабинет министров Украины поручил Херсонской облгосадминистрации разместить на административной границе между Крымом и Херсонской областью пункты, где будут проводить экспресс-тестирование на антитела к COVID-19.

Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму. Девять человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Севастополь обновил антирекорд по новым случаям заражений. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 98 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

Водный кризис
Опресненная вода в Крыму может быть вне закона

Опресненная вода в Крыму может быть вне закона

В Российской Федерации на уровне законодательства не разработаны нормы, позволяющие использовать опресненную воду.

Коронавирус в Крыму
Новые заражения в Севастополе: город продолжает штамповать антирекорды

Новые заражения в Севастополе: город продолжает штамповать антирекорды

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 95 человек.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Установлен прожиточный минимум на 2021 год

Установлен прожиточный минимум на 2021 год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым установлена величина прожиточного минимума на 2021 год в размере 11 653 рублей.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации