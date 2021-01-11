Новые заражения в Севастополе: город продолжает штамповать антирекорды

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Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 95 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 7 753, при этом 7 007 человек уже выздоровели.

За сутки скончались четыре пациента с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 287.

В Крыму коронавирус подтвержден у 27 783 человек. Выздоровевших за весь период 21 875 человек, умерло 597 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму все стабильно: каждый день около двухсот новых заболевших COVID-19. За 10 января на территории Республики Крым зарегистрировано 202 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

На въезде в Украину из Крыма разместят пункты тестирования на ковид. Кабинет министров Украины поручил Херсонской облгосадминистрации разместить на административной границе между Крымом и Херсонской областью пункты, где будут проводить экспресс-тестирование на антитела к COVID-19.

Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму. Девять человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Севастополь обновил антирекорд по новым случаям заражений. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 98 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.