Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: От коронавируса умер известный севастопольский врач-педиатр ● Поставку в Севастополь вакцины от коронавируса задержали ● Новые заражения в Севастополе: город продолжает штамповать антирекорды ● Шесть человек с COVID-19 умерли в Крыму ● В Крыму все стабильно: каждый день около двухсот новых заболевших COVID-19
Не все учителя Севастополя соглашаются на вакцинацию от коронавируса
В настоящий момент в Севастополе привито 267 учителей.
В Севастополе российской вакциной «Спутник-V» уже привились 267 учителей. Об этом на совещании в региональном правительстве сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.
Плановая вакцинация работников образовательных учреждений будет продолжаться после прихода в регион второй партии вакцины, которую ждут 13-14 января.
Как сообщили ForPost в департаменте образования, всего в Севастополе более трех тысяч учителей. Однако это совсем не значит, что все они должны получить прививку.
В первую очередь прививку от коронавируса сделают учителям из группы риска. Некоторые учителя, по сведениям СМИ, уже переболели COVID-19 и поэтому в прививке не нуждаются. Есть и педагоги, которые отказываются от вакцинации, поскольку имеют противопоказания — хронические заболевания.
В тексте использованы материалы: Форпост
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