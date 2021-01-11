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Коронавирус в Крыму

Не все учителя Севастополя соглашаются на вакцинацию от коронавируса

19:22 понедельник, 11 января 2021
Севастополь

В настоящий момент в Севастополе привито 267 учителей.

В Севастополе российской вакциной «Спутник-V» уже привились 267 учителей. Об этом на совещании в региональном правительстве сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

Плановая вакцинация работников образовательных учреждений будет продолжаться после прихода в регион второй партии вакцины, которую ждут 13-14 января.

Как сообщили ForPost в департаменте образования, всего в Севастополе более трех тысяч учителей. Однако это совсем не значит, что все они должны получить прививку.

В первую очередь прививку от коронавируса сделают учителям из группы риска. Некоторые учителя, по сведениям СМИ, уже переболели COVID-19 и поэтому в прививке не нуждаются. Есть и педагоги, которые отказываются от вакцинации, поскольку имеют противопоказания — хронические заболевания.

В тексте использованы материалы: Форпост

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