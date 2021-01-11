На въезде в Украину из Крыма разместят пункты тестирования на ковид

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Кабинет министров Украины поручил Херсонской облгосадминистрации разместить на административной границе между Крымом и Херсонской областью пункты, где будут проводить экспресс-тестирование на антитела к COVID-19.

Об этом говорится в постановление украинского правительства.

Согласно документу, теперь граждане, которые выезжают из Крыма на материковую часть Украины могут делать не только ПЦР-тест, но и экспресс. А при наличии негативного результата граждане освобождаются от двухнедельной самоизоляции.

Российское правительство ранее также ввело правила въезда/выезда из Крыма: граждане Украины, которые не зарегистрированы на полуострове, могут попасть в Крым только если там живут их жена или муж, родители, дети, усыновленные или усыновители, опекуны или попечители.

Также существуют ограничения и на выезд с территории полуостров: за время пандемии выехать из Крыма можно только один раз. Исключение действует только для тех крымчан, у которых на территории материковой Украины живут близкие родственники. В таком случае граждане могут многократно выезжать из Крыма.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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