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Коронавирус в Крыму

На въезде в Украину из Крыма разместят пункты тестирования на ковид

07:10 понедельник, 11 января 2021
На въезде в Украину из Крыма разместят пункты тестирования на ковид

фото © Крым.реалии

Кабинет министров Украины поручил Херсонской облгосадминистрации разместить на административной границе между Крымом и Херсонской областью пункты, где будут проводить экспресс-тестирование на антитела к COVID-19.

Об этом говорится в постановление украинского правительства.

Согласно документу, теперь граждане, которые выезжают из Крыма на материковую часть Украины могут делать не только ПЦР-тест, но и экспресс. А при наличии негативного результата граждане освобождаются от двухнедельной самоизоляции.

Российское правительство ранее также ввело правила въезда/выезда из Крыма: граждане Украины, которые не зарегистрированы на полуострове, могут попасть в Крым только если там живут их жена или муж, родители, дети, усыновленные или усыновители, опекуны или попечители.

Также существуют ограничения и на выезд с территории полуостров: за время пандемии выехать из Крыма можно только один раз. Исключение действует только для тех крымчан, у которых на территории материковой Украины живут близкие родственники. В таком случае граждане могут многократно выезжать из Крыма.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополь обновил антирекорд по новым случаям заражений. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 98 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

В Крыму выросло число новых заражений коронавирусом. За 9 января на территории Республики Крым зарегистрировано 213 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Снова рекорд: сводка по коронавирусу за сутки в Севастополе. За прошедшие сутки в Севастополе подтвердилось 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за день. Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

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