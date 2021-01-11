Происшествия
Крымчанину назначили 260 часов работ за избиение медика «скорой»
Мировой судья назначил сегодня жителю Сакского района 260 часов обязательных работ за избиение сотрудника «скорой помощи».
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
«Установлено, что подсудимый в середине октября 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удары сотрудникам бригады скорой медицинской помощи №26 Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, которые планировали доставить мужчину в Евпаторийскую городскую больницу для оказания ему помощи», – говорится в сообщении.
Суд признал 30-летнего мужчину виновным в двух эпизодах преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ (побои). «Житель Сакского района признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено окончательное наказание в виде 260 часов обязательных работ», – добавили в прокуратуре.
Приговор в законную силу не вступил.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастопольский водитель заплатит за лечение пострадавших в ДТП пешеходов. Удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с виновного лица денежных средств, затраченных государством на лечение потерпевших от преступления.
В ФСБ рассказали с какими предметами они не пускают в Крым граждан Украины. Врио начальника пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Андрей Шеин рассказал, какие чаще всего предметы граждане Украины пытаются провезти на полуостров.
В Крыму за незаконное привлечение денежных средств граждан наказали финансовую компанию. Прокуратура Ленинского района Севастополя проверила исполнение федерального законодательства в деятельности обособленного подразделения КПО «Юнион Финанс» на территории города Севастополя.
Леса, фисташки и самоизоляция: в Севастополе составлен топ судебных дел в 2020 году. В минувшем году в судах Севастополя шли процессы, отражающие бурную жизнь города.
Выявлены главные затяжные последствия коронавируса
Три четверти пациентов, переболевших COVID-19, имеют затяжные симптомы и осложнения, вызванные болезнью.
Трамп осядет в Крыму? На полуострове появился свой Капитолий
Некоторые считают, что Трамп готовит политубежище.
Горожане протестуют: в Севастополе прошли одиночные пикеты
Активистов не устраивает форма проведения общественных обсуждений проекта стройки, которая уже идет.
Эксперты призвали крымчан готовиться к бедности
Экономический обозреватель, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма Александр Басов высказал мнение, что 2021 год будет сложным для крымчан в экономическом и социальном планах.
8 января
До -15 и снег: в Крым идут крещенские морозы
13 января на Крым обрушатся сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а уже на следующей неделе ожидается до 15 градусов мороза.