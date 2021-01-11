Крымчанину назначили 260 часов работ за избиение медика «скорой»

Мировой судья назначил сегодня жителю Сакского района 260 часов обязательных работ за избиение сотрудника «скорой помощи».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Установлено, что подсудимый в середине октября 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удары сотрудникам бригады скорой медицинской помощи №26 Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, которые планировали доставить мужчину в Евпаторийскую городскую больницу для оказания ему помощи», – говорится в сообщении.

Суд признал 30-летнего мужчину виновным в двух эпизодах преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ (побои). «Житель Сакского района признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено окончательное наказание в виде 260 часов обязательных работ», – добавили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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