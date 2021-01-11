Власть
Крым получил новейшие машины химразведки
В подразделения войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) Южного военного округа поступило 10 машин химической разведки РХМ-6.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
РХМ-6 на базе БТР-80 поступила в соединения и воинские части ЮВО в Волгоградской области и Крыму.
Новейшая техника на базе БТР-80 оснащена современной автоматизированной системой управления – в ней использованы новейшие информационно-вычислительные технологии.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым может стать «горячей точкой»? Военный эксперт дал прогноз на год. Турция может стать одной из самых агрессивных стран мира в 2021 году, отмечает «Комсомольская правда», ссылаясь на военного эксперта Алексея Валюженича.
В два раза больше ракетных стрельб: на Черноморском флоте России подвели итоги 2020 года. Силы Черноморского флота России в 2020 году провели в два раза больше ракетных стрельб по сравнению с предыдущим годом.
Украина отработала удар по Крыму с применением беспилотников. СМИ сообщили о недавно проведенных учениях ВС Украины.
В Крыму ответили на заявление Зеленского о мобилизации женщин в случае нападения России. Депутат Государственной думы России от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова украинского президента.
В Крыму все стабильно: каждый день около двухсот новых заболевших COVID-19
За 10 января на территории Республики Крым зарегистрировано 202 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
Крым может стать «горячей точкой»? Военный эксперт дал прогноз на год
Турция может стать одной из самых агрессивных стран мира в 2021 году, отмечает «Комсомольская правда», ссылаясь на военного эксперта Алексея Валюженича.
Стало известно, когда Украина откажется от Крыма
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба назвал Крым «больным местом», а также рассказал, когда Украина откажется от полуострова.
«Ялта такого не заслужила»: что происходит с известными стелами города
Власти Ялты создают и реконструируют символы города и навигационные ориентиры для туристов – информационные стелы.
вчера
Установлен прожиточный минимум на 2021 год
16 часов назад
Цены на перелет из Москвы в Крым могут стремительно вырасти
С апреля стоимость авиабилетов будет стремительно расти, поскольку нынешние цены нерентабельны для компаний-перевозчиков.