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Власть

Крым получил новейшие машины химразведки

08:07 понедельник, 11 января 2021

В подразделения войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) Южного военного округа поступило 10 машин химической разведки РХМ-6.

 Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

РХМ-6 на базе БТР-80 поступила в соединения и воинские части ЮВО в Волгоградской области и Крыму.

Новейшая техника на базе БТР-80 оснащена современной автоматизированной системой управления – в ней использованы новейшие информационно-вычислительные технологии.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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