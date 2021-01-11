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Общество

Какой сегодня праздник 11 января

00:03 понедельник, 11 января 2021
Какой сегодня праздник 11 января

фото © pixabay.com

Сегодня, 11 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день «Спасибо»

Фото pixabay.com

11 января можно без преувеличения назвать одной из самых «вежливых» дат в году — сегодня отмечается Международный день «спасибо» (International Thank You Day).

С каждым годом все больше стран и людей присоединяется к празднованию этого дня. Молодежь участвует в конкурсах и флешмобах, на плакатах и открытках пишут «спасибо» на разных языках, обмениваются подарками, не забывая благодарить друг друга.

Все мы прекрасно осознаем значение хороших манер, их необходимость в повседневной жизни, но большую часть благодарностей мы выражаем, как бы невзначай, не задумываясь об их смысле. Однако, слова благодарности обладают магическими свойствами — с их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции — то, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной.

День заповедников и национальных парков России

Фото pixabay.com

Ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков.

Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные территории (ООПТ) — сегодня, пожалуй, единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира.

Впервые День заповедников и национальных парков отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Сегодня его проведение поддерживают многие экологические организации и движения.

11 января для этого события выбрано не случайно — в этот день в 1917 году в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский.

Страшный день

Страшный день получил такое название потому, что в этот вечер особенно неистовствовала нечистая сила. Чтобы уберечься от ее проделок, принято было совершать определенные обряды. С Красной горки приносили колья, оставленные там днем раньше, и складывали их во дворе. Старики натрясали сверху соломы из своих постелей. Знахарка приносила угли из печи и разжигала костер. Считалось, что в огне должны сгореть все болезни и беды.

Также сегодня, 11 января, отмечают такие праздники:

- Международный день равенства на работе (International Parity at Work Day)

- День республики Албании

- День кофейных грез

- День молока (National Milk Day) в США

- День прыгания по лужам и обрызгивания друзей (National Step in a Puddle and Splash Your Friend Day) в США

- День детей в Тунисе

- Национальный день объединения в Непале

- День осведомленности о торговле людьми (National Human Trafficking Awareness Day) в США

- Церемония «открытия зеркала» в Японии (Кагами-бираки)

- День манифеста о независимости Марокко

- Фестиваль гурманов в Санкт-Морице, Швейцария

Сегодня именины празднуют: Иван, Феофил, Афинодор, Вениамин, Георгий, Гортензия, Марк, Маркелл, Фаддей.

Что происходило 11 января в прошлые годы

1569 - Первая упомянутая в истории лотерея в Англии. Состоялась в здании Собора Св. Павла

1693 - Извержение вулкана Этна на Сицилии.

1775 - Впервые в США еврейФрэнсис Сальвадоризбирается на государственную должность. Это происходит в штате Южная Каролина.

1787 - Уильям Гершель открыл существование спутников планеты Уран, Титании и Оберона

1803 - Монро и Ливингстон отправились в морское путешествие из США в Париж для покупки Нового Орлеана, в результате чего США приобрели весь штат Луизиана.

1864 - В Лондоне открылся вокзал Чаринг Кросс.

1909 - Из Нью-Йорка в Филадельфию отправились участницы первой женской автогонки.

1922 - Четырнадцатилетний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, которого вылечили от диабета при помощи инсулина.

1923 - Введение франко-бельгийских войск в Рурский бассейн (Рурский конфликт)

1935 - Американская женщина-авиатор Амелия Эрхарт совершила одиночный перелет через Тихий океан.

1940 - В Ленинграде состоялась премьера балета Прокофьева «Ромео и Джульетта»

1946 - После свержения короля Зога в Албании была провозглашена народная республика.

1962 - Более 3000 человек погибли в Перу во время оползня

1963 - В Лос-Анджелесе открылась первая дискотека, называвшаяся Whisky-A-Go-Go.

1973 - В Вашингтоне началось дело Уотергейтских воров.

1974 - В Кейптауне у Сью Розенковиц родились шестеро близнецов и впервые все рожденные одновременно дети выжили.

1994 - Правительство Ирландии отменило 20-летний запрет на теле- и радиотрансляцию выступлений националистической организации Ирландская республиканская армия (ИРА) и ее политического крыла «Шинн Фейн».

2003 - Губернатор штата Иллинойс помиловал 150 осужденных на высшую меру наказаниявсех заключенных-смертников Иллинойса.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 11 января. Какие праздники будут завтра?

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