Горожане протестуют: в Севастополе прошли одиночные пикеты

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Активистов не устраивает форма проведения общественных обсуждений проекта стройки, которая уже идет.

На мысе Хрустальный в Севастополе должны быть только музей защитникам 1941–1942 годов, парк и пляж. Так считают общественники, которые выступают против застройки территории, сообщает «Первый Севастопольский».

Одиночные пикеты прошли сегодня у здания правительства Севастополя. На плакате одного из активистов — сопредседателя общественного движения «Возрождение Севастополя» Василия Федорина — был изображен президент России Владимир Путин, и напоминание о распоряжения главы государства от 2017 года.

Напомним, согласно документам, работы на мысе Хрустальный ведутся с нарушением законов. И пикеты, считает Федорин, еще один способ воздействовать на правительство Севастополя.

Общественные обсуждения по культурно-образовательному кластеру на мысе Хрустальном проходили две недели и завершились 7 января. В основном – в режиме онлайн. Материалы проекта были представлены и в Севастопольском центре культуры и искусств, но добраться туда в праздники смогли не все. Такой формат возмутил горожан, — отмечают активисты. Особенно пожилых людей, которые не зарегистрированы на сайте «Госуслуги» и не имеют компьютеров.

Многим так и не удалось высказать свое мнение. Сообщения правительства о том, что большинство севастопольцев одобрили проект, не отражают истинной картины, — говорят активисты.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на месте предполагаемого возведения музея сейчас ведутся археологические исследования и вопрос о том, насколько площадка подходит для такого строительства, остается открытым. Руководитель города не исключил, что объект может «переехать» в другое место. На самом же мысе Хрустальном, по словам Михаила Развожаева, может появиться «некий мемориальный комплекс».

В тексте использованы материалы: Форпост

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