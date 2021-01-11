Глава МинЖКХ Крыма ушел в отставку

Дмитрий Черняев освобожден от должности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

Соответствующий указ подписал в понедельник глава РК Сергей Аксенов.

«Принять отставку Дмитрия Черняева по собственному желанию и освободить его от государственной должности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 11 января 2021 года согласно поданному заявлению», – говорится в документе.

Черняев занимал должность министра ЖКХ Крыма с января 2019 года. До этого он работал на различных должностях в барнаульском, тюменском и сочинском водоканалах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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