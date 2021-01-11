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Дождь, снег и сильный ветер: в Крыму объявили штормовое предупреждение
фото © Новости Крыма
В понедельник во второй половине дня в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды, сообщила пресс-служба МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.
«Во второй половине дня 11 января в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, дождь. В южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, местами отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с», – говорится в сообщении.
В МЧС предупредили, что в данных условиях высока вероятность возникновения пожаров, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП и нарушений транспортного сообщения.
В ведомстве указали на возможное затруднение движения автомобильного транспорта на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.
Специалисты рекомендуют крымчанам и гостям полуострова ограничить выходы в горно-лесную местность, держаться подальше от рекламных щитов и крупногабаритных конструкций, а также не находиться вблизи береговой линии моря во время шторма.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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