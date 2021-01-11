Дорогу в Симферопольском районе отремонтируют за 126 млн рублей

В 2021 году компания «ВАД», которая строит трассу «Таврида», отремонтирует дорогу, соединяющую села Доброе и Краснолесье Симферопольского района Крыма.

Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Определить АО «ВАД» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-504 Доброе - Краснолесье км 0+000 - км 5+600», с ценой контракта 126 101 429 рублей 41 копейка», - указано в документе.

Срок выполнения контракта - до 31 декабря 2021 года. Своими силами компания должна выполнить не менее 25% объема работ. Аванс не предусмотрен. Заказчиком выступает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Крыма».

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