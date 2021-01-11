До -15 и снег: в Крым идут крещенские морозы

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13 января на Крым обрушатся сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а уже на следующей неделе ожидается до 15 градусов мороза.

Об этом рассказала руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«7 января на смену сибирскому антициклону пришла воздушная масса с Атлантики с серией фронтальных разделов и антициклонов. В течение недели ожидается неустойчивый характер погоды, постоянно осадки: дождь, мокрый снег, снег с различной интенсивностью. Наиболее сильные осадки прогнозируются 13 января, сильный дождь перейдет в мокрый снег. Усилится и ветер: он будет дуть с северо-восточного, северо-западного направления со скоростью 15-20 метров в секунду», - сообщила Татьяна Любецкая.

Руководитель крымского гидрометцентра отметила, что следующая неделя будет холодной.

«Температурный фон в течение всей недели будет стабильный: днем 0...+5 градусов, ночью от 0 до 5 градусов мороза. В субботу придет арктическая воздушная масса, которая принесет дальнейшее понижение температуры воздуха. Ночные температуры до середины недели будут составлять от 10 до 15 градусов мороза, дневные - от 5 до 10 градусов со знаком «минус». Минимальные температуры будут на севере Крыма. 14 и 15 января будет идти снег, и он сохранится на земле. Настоящая зима», - подчеркнула синоптик.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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