Водный кризис
Развитие сюжета: Синоптик о засухе в Крыму: Могут спасти снегопады ● Властям Крыма рекомендуют рассчитать, сколько воды можно тратить на туристов ● Мертвый объем: что происходит с крымскими водохранилищами ● Водохранилище под Симферополем превратилось в пустыню ● В два раза меньше: на сколько обмелели водохранилища Крыма за год
В верховьях питающей Севастополь реки Черная отсутствует сток
В конце декабря в Крыму продолжилась сильная засуха, реки полуострова остались пересохшими, водные запасы в водохранилищах не пополнялись, заявили в гидрометцентре региона.
Дефицит осадков привел к тому, что и речные бассейны не наполнились: впервые за 20 с лишним лет отсутствует сток в верховьях Альмы, питающей симферопольский и бахчисарайский районы Крыма, а также реки Черной – главной для водообеспечения Севастополя.
Так называемая «низкая водность» сохраняется в основной части рек в районе Алушты, Судака и Феодосии.
Все изменится лишь в случае обильных снегопадов, отмечают метеорологи.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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