В верховьях питающей Севастополь реки Черная отсутствует сток

В конце декабря в Крыму продолжилась сильная засуха, реки полуострова остались пересохшими, водные запасы в водохранилищах не пополнялись, заявили в гидрометцентре региона.

Дефицит осадков привел к тому, что и речные бассейны не наполнились: впервые за 20 с лишним лет отсутствует сток в верховьях Альмы, питающей симферопольский и бахчисарайский районы Крыма, а также реки Черной – главной для водообеспечения Севастополя.

Так называемая «низкая водность» сохраняется в основной части рек в районе Алушты, Судака и Феодосии.

Все изменится лишь в случае обильных снегопадов, отмечают метеорологи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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