В Симферопольском районе автобус сбил женщину на остановке: разыскиваются очевидцы

Полиция разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло утром в субботу, 9 января, в Симферопольском районе Крыма.

Об этом сообщили в управлении ГИБДД МВД РФ по Симферопольскому району.

Происшествие случилось около 8:50 на остановке общественного транспорта в п. Первомайское. По данным Госавтоинспекции, водитель рейсового автобуса «БАЗ», перевозивший пассажиров по маршруту «Нижнегорский-Джанкой-Симферополь», допустил наезд на 27-летнюю женщину.

По факту ДТП проводится проверка. Очевидцев происшествия просят откликнуться для уточнения информации по тел: +7 999 461 01 24; (3652) 66-87-00; 102.

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