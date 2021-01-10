Происшествия
В Симферополе легковушка протаранила маршрутку
В Симферополе на проспекте Академика Вернадского произошла авария с участием маршрутки и легкового автомобиля.
Видео ДТП в соцсетях опубликовали очевидцы.
— Плохо, когда не чувствуешь габариты своей машины, ведь ничего не предвещало беды. Но вот небольшая погрешность и автомобиль простоит в СТО далеко не одну неделю.
Даже если была встречная машина, которая выехала в лоб и испугала молодого водителя (знак на стекле), то нужно было бить ее, а не уходить от столкновения, — написал автор видео.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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