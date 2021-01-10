Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.9
воздух +4
море +11

Происшествия

В Симферополе легковушка протаранила маршрутку

14:47 воскресенье, 10 января 2021
Симферополь

В Симферополе на проспекте Академика Вернадского произошла авария с участием маршрутки и легкового автомобиля.

Видео ДТП в соцсетях опубликовали очевидцы.

— Плохо, когда не чувствуешь габариты своей машины, ведь ничего не предвещало беды. Но вот небольшая погрешность и автомобиль простоит в СТО далеко не одну неделю.

Даже если была встречная машина, которая выехала в лоб и испугала молодого водителя (знак на стекле), то нужно было бить ее, а не уходить от столкновения, — написал автор видео.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Три человека пострадали при взрыве газа в Крыму. Три человека пострадали в результате взрыва газа в селе Межводное (Черноморский район).

В Симферополе вандалы оторвали металлическую снежинку от новогодней елки. В Симферополе неизвестные вандалы повредили искусственную новогоднюю елку, расположенную в районе Москольца.

Девушка выпала из окна многоэтажки в Крыму. В ночь на 4 января в Евпатории из окна 14-го этажа выпала 24-летняя девушка.

Скорая сбила ребенка на пешеходном переходе в Севастополе. Мальчик двигался по «зебре» с самокатом. Скорая спешила.

Коронавирус в Крыму
Севастополь обновил антирекорд по новым случаям заражений

Севастополь обновил антирекорд по новым случаям заражений

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 98 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
В Крыму выросло число новых заражений коронавирусом

В Крыму выросло число новых заражений коронавирусом

За 9 января на территории Республики Крым зарегистрировано 213 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Актуальные темы

В Крыму падает доверие к власти и растут протестные настроения

Власти Крыма утверждают, что вызовы 2020 года не снизили уровень доверия крымчан к местной власти и партии «Единая Россия». По их мнению, трудности прошедшего года лишь сплотили крымчан вокруг властей Крыма.

6 января

Общество
К берегу Севастополя штормом прибило медуз и мусор

К берегу Севастополя штормом прибило медуз и мусор

Случайные свидетели нашествия испытали экологический шок.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации