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Власть

В Севастополе заложили «цифровой» виноградник

13:00 воскресенье, 10 января 2021
Севастополь
В Севастополе заложили «цифровой» виноградник

фото © Форпост

Технология позволяет отследить качество вина от саженца до укупорки.

В Орловке на земельном участке Севастопольского государственного университета создан первый в России учебный полигон садоводста и виноделия с цифровыми технологиями, сообщила пресс-служба СевГУ.

В первых числах января 2021 года на площади 2,5 гектара специальный трактор с системой точного позиционирования высадил шесть тысяч саженцев (восемь сортов винограда). К каждому кусту вскоре будет прикреплен датчик — это позволит отслеживать все циклы растения и вовремя реагировать на его потребности. Через спутник каждый куст привяжут к географической точке на карте. Данная технология позволяет дистанционно измерять сахаристость ягоды и фенольность.

«Цифровой» виноградник станет практической базой для будущих виноделов, которые проходят обучение в Севастопольском госуниверситете. Студентам предстоит вырастить свой куст винограда и приготовить из него вино, а описания наблюдений войдут в будущие дипломные работы.

Глобальная цель экспериментаторов, как признался заведующий учебно-научным полигоном виноградорства Института развития города СевГУ Андрей Кузьмин, в том, чтобы вывести формулу хорошего вина.

В тексте использованы материалы: Форпост

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