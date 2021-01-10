В Севастополе задержали двоих угонщиков мопедов

Двое молодых людей в Севастополе могут получить тюремный срок за кражу мопеда.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.

С заявлением о пропаже в полицию обратился 23-летний местный житель, который утром не обнаружил мопед на положенном месте. Сотрудники полиции, начав поиски, выяснили, что припаркованным транспортным средством накануне соблазнились двое проходивших мимо парней.

«Вечером во дворе частного дома 22-летний местный житель вместе со своим 20-летним другом заметили припаркованный мопед. Поскольку поблизости никого из прохожих не оказалось, у молодых людей созрел преступный умысел. Они похитили двухколесное средство передвижения, погрузили его в автомобиль и скрылись», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники отбуксировали добычу в гараж к своему знакомому, договорившись разобрать мопед на запчасти и сбыть. Спасли мопед полицейские, изъяв похищенную технику и вернув ее владельцу. В отношении задержанных молодых людей возбуждено уголовное дело по статье о краже. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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