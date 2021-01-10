В Севастополе начнут отключать свет

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После новогоднего затишья энергетики снова выходят на работу.

В Севастополе с 11 января начнутся плановые ремонтные работы на электросетях. В связи с этим в домах местных жителей будут отключать свет. Об этом предупредила пресс-служба ООО «Севастопольэнерго».

На сайте предприятия опубликован план отключений на январь с указанием запланированых работ и предполагаемого времени их проведения. Отключать свет обещают только по будням и в рабочее время — в период с 8:00 до 17:00.

Так, в первую неделю после новогодних праздников частичное отключение света ожидается сразу в нескольких районах города: в поселке Любимовка, в частном секторе у площади Восставших, в районе Стрелецкой бухты и 5-го километра, в центральной части города.

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