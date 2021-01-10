Власть
В Севастополе начнут отключать свет
фото © Delfi
После новогоднего затишья энергетики снова выходят на работу.
В Севастополе с 11 января начнутся плановые ремонтные работы на электросетях. В связи с этим в домах местных жителей будут отключать свет. Об этом предупредила пресс-служба ООО «Севастопольэнерго».
На сайте предприятия опубликован план отключений на январь с указанием запланированых работ и предполагаемого времени их проведения. Отключать свет обещают только по будням и в рабочее время — в период с 8:00 до 17:00.
Так, в первую неделю после новогодних праздников частичное отключение света ожидается сразу в нескольких районах города: в поселке Любимовка, в частном секторе у площади Восставших, в районе Стрелецкой бухты и 5-го километра, в центральной части города.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Некомфортная среда: в Евпатории инвалиду придется сносить часть жилья. Снести две пристройки к квартире, расположенной на первом этаже – такое требование получил инвалид-колясочник Дмитрий Павлов от евпаторийского отдела судебных приставов по факту решения Евпаторийского городского суда.
В Севастополе хотят выдавать квартиры пенсионерам МВД Украины. В России подготовили проект указа МВД о выдаче квартир пенсионерам МВД Украины, которые стояли в очереди на получение жилья до 2014 года.
Мертвый объем: что происходит с крымскими водохранилищами. Ситуация с водой в крымских водохранилищах не улучшилась несмотря на осадки.
Арт-объект «Черные камни»: на набережной Балаклавы неделю лежат мешки с мусором. Социальные сети беспощадны к коммунальщикам: «мусорные» фото кочуют из группы в группу.
Крым может стать «горячей точкой»? Военный эксперт дал прогноз на год
Турция может стать одной из самых агрессивных стран мира в 2021 году, отмечает «Комсомольская правда», ссылаясь на военного эксперта Алексея Валюженича.
Стало известно, когда Украина откажется от Крыма
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба назвал Крым «больным местом», а также рассказал, когда Украина откажется от полуострова.
Установлен прожиточный минимум на 2021 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым установлена величина прожиточного минимума на 2021 год в размере 11 653 рублей.
В ФСБ рассказали с какими предметами они не пускают в Крым граждан Украины
Врио начальника пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Андрей Шеин рассказал, какие чаще всего предметы граждане Украины пытаются провезти на полуостров.
7 января
В Крыму выросло число новых заражений коронавирусом
За 9 января на территории Республики Крым зарегистрировано 213 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.