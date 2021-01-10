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Власть

В России установили новый прожиточный минимум

10:28 воскресенье, 10 января 2021
В России установили новый прожиточный минимум

фото © pixabay.com

Правительство России утвердило новый прожиточный минимум, который в соответствии с принятыми изменениями будет действовать в течение всего года.

Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте Кабмина РФ.

«Установить с 1 января 2021 года величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 11653 рубля, для трудоспособного населения - 12702 рубля, пенсионеров - 10022 рубля, детей - 11303 рубля», - говорится в документе.

Как ранее сообщалось, новую систему расчета прожиточного минимума на год предложили осенью 2020 года. Теперь и прожиточный минимум, и МРОТ будут рассчитываться исходя из «медианного среднедушевого дохода» – другими словами, из уровня дохода, относительно которого у половины населения страны доходы ниже, а у половины – выше. Новая система расчет вызвала бурную дискуссию.

По мнению председателя Федерации профсоюзов Крыма Надежды Краденовой, подобные расчеты должны отталкиваться не от доходов, а от расходов граждан, а потребительскую корзину необходимо пересмотреть, добавив нее ставшие уже привычными «современные» услуги – например, оплату мобильной связи и интернета.  

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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