В Крыму выросло число новых заражений коронавирусом

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За 9 января на территории Республики Крым зарегистрировано 213 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 174 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4411 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 243 человека, выздоровевших за весь период – 21 820 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за день. Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Десятки тысячи приезжих уменьшили число новых заражений в Крыму. За 8 января на территории Республики Крым зарегистрировано 204 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму зафиксирована смерть девяти пациентов с COVID-19. Девять человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Третий день подряд рекорд: коронавирус в Севастополе - сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе выявлено 92 случая заражения коронавирусом.