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Власть

Стало известно, когда Украина откажется от Крыма

15:10 воскресенье, 10 января 2021
Стало известно, когда Украина откажется от Крыма

фото © Новости Крыма

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба назвал Крым «больным местом», а также рассказал, когда Украина откажется от полуострова.

«Мы потеряем Крым только тогда, когда у нас за него перестанет болеть душа», - заявил он в интервью украинским СМИ.

Напомним, в прошлом году Киев инициировал проведение так называемой «Крымской платформы», на которой будет обсуждаться «возвращение» полуострова. Власти Украины намерены привлечь к этой платформе как можно больше стран западного мира.

Дмитрий Кулеба также считает, что Крым является «открытой раной» для России

«Мы хорошо насыпали соли на нее, и я этим доволен», - радуется неизвестно чему глава МИД Украины.

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