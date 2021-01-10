Власть
Стало известно, когда Украина откажется от Крыма
фото © Новости Крыма
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба назвал Крым «больным местом», а также рассказал, когда Украина откажется от полуострова.
«Мы потеряем Крым только тогда, когда у нас за него перестанет болеть душа», - заявил он в интервью украинским СМИ.
Напомним, в прошлом году Киев инициировал проведение так называемой «Крымской платформы», на которой будет обсуждаться «возвращение» полуострова. Власти Украины намерены привлечь к этой платформе как можно больше стран западного мира.
Дмитрий Кулеба также считает, что Крым является «открытой раной» для России
«Мы хорошо насыпали соли на нее, и я этим доволен», - радуется неизвестно чему глава МИД Украины.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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