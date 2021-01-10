Синоптик о засухе в Крыму: Могут спасти снегопады

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Крымские синоптики считают, что ситуацию с засухой и дефицитом воды на полуострове, могут улучшить снегопады.

«На сильные осадки мы возлагаем большие надежды. Ждем снега, поскольку нам нужен тало-дождевой сток к концу зимы – началу весны, ждем снегообразования в крымских горах. Может быть, 10 января хоть какой-то снег в горах может образоваться», – сказала руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Гидрометцентра Крыма Наталья Охрименко.

Она отметила, что в конце декабря-начале января ситуация с водой в крымских водохранилищах не улучшилась, несмотря на осадки. По ее словам, все водохранилища сейчас «сработаны ниже мертвого объема».

Накануне спасатели предупреждали, что в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал аномально теплый январь для жителей Крыма.

По последним данным крымского Гидрометцентра, в декабре 2020 года приток воды в Партизанское и Чернореченское водохранилища Крыма полностью отсутствовал, пересохло большинство селевых рек Алушты, Судака и Феодосии.

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Синоптик предрекла Крыму аномально сухое лето. Для Крыма лето 2021 года может стать аномально сухим.

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