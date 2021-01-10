Водный кризис
Развитие сюжета: Властям Крыма рекомендуют рассчитать, сколько воды можно тратить на туристов ● Мертвый объем: что происходит с крымскими водохранилищами ● Водохранилище под Симферополем превратилось в пустыню ● В два раза меньше: на сколько обмелели водохранилища Крыма за год ● Напоить Севастополь: из Инкерманского озера уже забрали всю воду
Синоптик о засухе в Крыму: Могут спасти снегопады
фото © Новости Крыма
Крымские синоптики считают, что ситуацию с засухой и дефицитом воды на полуострове, могут улучшить снегопады.
«На сильные осадки мы возлагаем большие надежды. Ждем снега, поскольку нам нужен тало-дождевой сток к концу зимы – началу весны, ждем снегообразования в крымских горах. Может быть, 10 января хоть какой-то снег в горах может образоваться», – сказала руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Гидрометцентра Крыма Наталья Охрименко.
Она отметила, что в конце декабря-начале января ситуация с водой в крымских водохранилищах не улучшилась, несмотря на осадки. По ее словам, все водохранилища сейчас «сработаны ниже мертвого объема».
Накануне спасатели предупреждали, что в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал аномально теплый январь для жителей Крыма.
По последним данным крымского Гидрометцентра, в декабре 2020 года приток воды в Партизанское и Чернореченское водохранилища Крыма полностью отсутствовал, пересохло большинство селевых рек Алушты, Судака и Феодосии.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Синоптик предрекла Крыму аномально сухое лето. Для Крыма лето 2021 года может стать аномально сухим.
Прогноз погоды в Крыму на субботу 9 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 9 января.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 8 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 8 января.
МЧС предупредило о дождях и ветре в Крыму. В ближайшие сутки в Крыму ожидаются дожди и усиление ветра.
В Крыму выросло число новых заражений коронавирусом
За 9 января на территории Республики Крым зарегистрировано 213 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 10 января фото
Сегодня, 10 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Синоптик о засухе в Крыму: Могут спасти снегопады
Крымские синоптики считают, что ситуацию с засухой и дефицитом воды на полуострове, могут улучшить снегопады.
В Крыму падает доверие к власти и растут протестные настроения
Власти Крыма утверждают, что вызовы 2020 года не снизили уровень доверия крымчан к местной власти и партии «Единая Россия». По их мнению, трудности прошедшего года лишь сплотили крымчан вокруг властей Крыма.
6 января
Снова рекорд: сводка по коронавирусу за сутки в Севастополе
За прошедшие сутки в Севастополе подтвердилось 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.