Происшествия
Севастопольца ограбили под предлогом покупки смартфона
Дорогостоящий гаджет «покупатель» выхватил из рук и скрылся.
Для 29-летнего жителя Севастополя продажа мобильного телефона по объявлению через Интернет закончилась классическим грабежом, сообщила пресс-служба городского УМВД.
Севастополец выставил на продажу мобильный телефон, и когда с ним связался потенциальный клиент, они договорились о встрече.
«Во время осмотра смартфона перед продажей у покупателя возник преступный умысел: он открыто похитил мобильное устройство стоимостью 36 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении», — рассказали в ведомстве.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району быстро задержали подозреваемого и изъяли у него похищенное.
За грабеж чужого имущества 27-летнему мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Форпост
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