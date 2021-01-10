Севастопольца ограбили под предлогом покупки смартфона

Дорогостоящий гаджет «покупатель» выхватил из рук и скрылся.

Для 29-летнего жителя Севастополя продажа мобильного телефона по объявлению через Интернет закончилась классическим грабежом, сообщила пресс-служба городского УМВД.

Севастополец выставил на продажу мобильный телефон, и когда с ним связался потенциальный клиент, они договорились о встрече.

«Во время осмотра смартфона перед продажей у покупателя возник преступный умысел: он открыто похитил мобильное устройство стоимостью 36 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району быстро задержали подозреваемого и изъяли у него похищенное.

За грабеж чужого имущества 27-летнему мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

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