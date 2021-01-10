Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму выросло число новых заражений коронавирусом ● Снова рекорд: сводка по коронавирусу за сутки в Севастополе ● Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за день ● Десятки тысячи приезжих уменьшили число новых заражений в Крыму ● В Крыму зафиксирована смерть девяти пациентов с COVID-19
Севастополь обновил антирекорд по новым случаям заражений
фото © meduza.io
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 98 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.
«По состоянию на утро 10 января зарегистрированы 98 новых случаев заболевания COVID-19. 71 человек выписан после выздоровления. Умерли семь человек в возрасте от 36 до 88 лет. Во всех случаях течение болезни осложнялось тяжелыми хроническими заболеваниями», – говорится в сообщении.
Таким образом, рекорд по числу зараженных за сутки фиксируется в Севастополе пятый день подряд.
Всего с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 7658 человек. Выздоровели 6967 человек, 283 пациента умерли.
На сегодняшний день в стационарах находятся 240 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 252 пациента. Под наблюдением находятся 528 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Снова рекорд: сводка по коронавирусу за сутки в Севастополе. За прошедшие сутки в Севастополе подтвердилось 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.
Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за день. Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Десятки тысячи приезжих уменьшили число новых заражений в Крыму. За 8 января на территории Республики Крым зарегистрировано 204 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
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За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 98 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.
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