Общество
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 10 января
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 10 января.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман 100-500м), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (местами туман 100-500), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман 100-500 м), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололед, гололедица), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 88 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 6, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 96 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 2 до 5, ночью около 3 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 85 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 91 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 1 до 3, ночью около 1 градусов. Ветер западный 24 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 82 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью около 1 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 82 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 89 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -1 до 3, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер северный 20 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 83 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 1, ночью около 0 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 95 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 90 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 8, в Николаевке - 10, в Севастополе - 11, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 10, в Ялте - 11 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 25, на Кипре - 20, в Одессе - 6, в Сочи - 13, в Турции - 20, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.
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Прогноз погоды в Крыму на субботу 9 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 9 января.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 8 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 8 января.
МЧС предупредило о дождях и ветре в Крыму. В ближайшие сутки в Крыму ожидаются дожди и усиление ветра.
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