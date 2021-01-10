Происшествия
Крымчанку задержали за подстрекательство 12-летнего ребенка к краже
17-летняя жительница Симферополя сообщила в полицию, что в одном из торговых центров у нее украли оставленный без присмотра рюкзак.
В нем находились портативная зарядка, кабель для телефона, шарф, перчатки и небольшая сумма денег. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
— По подозрению в совершении данного преступления задержана ранее не судимая 50-летняя женщина и находившаяся с ней 12-летняя девочка. Обе проживают в одном из сел Симферопольского района, — говорится в сообщении.
В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили похищенные вещи и вернули их законной владелице.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (кража). В отношении 50-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), ей грозит до пяти лет тюрьмы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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