Крымчанку задержали за подстрекательство 12-летнего ребенка к краже

17-летняя жительница Симферополя сообщила в полицию, что в одном из торговых центров у нее украли оставленный без присмотра рюкзак.

В нем находились портативная зарядка, кабель для телефона, шарф, перчатки и небольшая сумма денег. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

— По подозрению в совершении данного преступления задержана ранее не судимая 50-летняя женщина и находившаяся с ней 12-летняя девочка. Обе проживают в одном из сел Симферопольского района, — говорится в сообщении.

В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили похищенные вещи и вернули их законной владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (кража). В отношении 50-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), ей грозит до пяти лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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