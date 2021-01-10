Крым может стать «горячей точкой»? Военный эксперт дал прогноз на год

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Турция может стать одной из самых агрессивных стран мира в 2021 году, отмечает «Комсомольская правда», ссылаясь на военного эксперта Алексея Валюженича.

Капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин рассказал Nation News, что Анкара сделает ставку на Сирию, а США продолжат военные провокации в отношении России.

В 2020 году резко обострилось напряжение в треугольнике «Китай–Индия–Пакистан», а этого давно не случалось, подчеркнул Алексей Валюженич. По его словам, эти страны пока не готовы применить силу, но это все равно настораживает. Также он напомнил о серьезных амбициях Турции на Ближнем Востоке. Эксперт не исключает, что Анкара продолжит оказывать в том числе военное давление на Сирию, Иран, Ирак, Ливию и даже Грецию.

Треугольник «Китай–Индия–Пакистан» останется спокойным регионом в текущем году, убежден Дандыкин. Турция действительно будет вести себя агрессивно.

«Турция попробует разобраться с курдами в Сирии. Она будет более активно принимать участие в учениях НАТО в Черном море и подталкивать Азербайджан к окончательному решению карабахского вопроса», — пояснил собеседник.

США вынуждены решать свои внутренние проблемы: распространение коронавируса, политический кризис, продолжил эксперт. Однако все это не помешает Вашингтону и его союзникам продолжить провоцировать Москву.

«Они (американцы) не оставят нас в покое с Донбассом, Крымом, Арктикой — к гадалке не ходи. Здесь могут быть провокации со стороны самих США или их союзников, прежде всего Украины», — предупредил Дандыкин.

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