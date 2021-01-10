Какой сегодня праздник 10 января

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Сегодня, 10 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День инженера-механика ВМФ

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Первый русский военный корабль с паровым двигателем «Метеор» был построен в городе Николаеве в 1825 году. И с этого времени, скорее всего, появились в России профессионалы: военные инженеры флота. И они сегодня 10 января отмечают свой праздник: День инженер — механика ВМФ. Этот праздник был утвержден главнокомандующим Военно-морским Флотом России в 1996 году.

Так после беспримерного по героизму боя крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» против крейсерской эскадры японцев, произошедшего 27 января 1904 года в Чемульпо, все офицеры этих кораблей царем Николаем II были награждены орденом Святого Георгия IV степени за исключением механиков и врачей. Их наградили орденом Святого Владимира с мечами — III степени. Общественность России страшно возмутилась, в прессе поднялся скандал. И император впервые изменил установленный и давно отживший свое порядок награждения. По сути, это было начало восстановления равенства между офицерами флота!

День памяти святых 20000 мучеников

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10 января (28 декабря по старому стилю) христиане восточных церквей отмечают память 20000 святых мучеников, среди которых известны Гликерий, Зинон, Феофил, Дорофей, Мардоний, Мигдоний, Индис, Горгоний, Петр, Евфимий, Секунд, Никострат, Агафия, Домна, Феофила, Антония и другие.

По приказу императора Максимиана (284—305) в начале 4 века началось разрушение христианских храмов, сожжение богослужебных книг и лишение всех христиан гражданских прав и должностей. В это время епископом города Никомидии был святой Кирилл, который проповедью и жизнью способствовал распространению христианской веры, в результате чего многие из сановников императора были тайными христианами.

В праздник Рождества Христова 302 года, когда в Никомидийской соборной церкви собралось около 20 тысяч христиан, император послал в храм глашатая, который передал его повеление всем христианам выйти из церкви и принести жертву идолам, в противном случае он угрожал сжечь храм вместе с молящимися. Однако, все присутствовавшие отказались поклониться идолам. Тогда мучители подожгли церковь, и все 20 тысяч молящихся скончались в огне.

Домочадцев день (Рождественский мясоед)

Рождественский мясоед хоть и не праздник, но и не простой день в крестьянском календаре. С этого дня на столе появлялось мясо, что было разрешено и верой, и тем, что в начале января забивали скотину, а значит, свежатины, особенно свинины, было вдоволь.

Также сегодня, 10 января, отмечают такие праздники:

- Крещение Господне у западных христиан

- День обучения танцам пингвинов

- День своеобразных людей (Peculiar People Day) в США

- День горького шоколада (National Bittersweet Chocolate Day) в США

- День номера 110 в Японии

- День спасения орлов (National Save the Eagles Day) в США

- День вуду в Бенине

- День принципа большинства (Majority Rule Day) на Багамских Островах

Сегодня именины празднуют: Игнатий, Петр, Агафья, Антония, Вавила, Гликерий, Горгоний, Домна, Дорофей, Ефим (Евфимий), Зенон (Зинон), Индис, Мардоний, Мигдоний, Никанор, Никострат, Секунд, Симон, Феофил, Феофила.

Что происходило 10 января в прошлые годы

49 - Юлий Цезарь пересек с войском Рубикон, что означало неизбежное начало гражданской войны.

1429 - Герцог Бургундский Филипп III Добрый учредил орден Золотого Руна.

1601 - Английская Ост-Индийская компания получила право монопольной торговли на полуострове Индостан, в Индокитае и на островах Юго-восточной Азии.

1775 - В Москве, на Болотной площади, казнен Емельян Пугачев, выдававший себя за Петра III

1781 - заключение первого мореходного и торгового договора между Российской Империей и Францией.

1810 - аннулирован брак Наполеона и Жозефины.

1863 - в Лондоне запущена первая линия метрополитена (длинна 3,6 км).

1877 - одержана победа русских войск и болгар под Шипкой над 30-тысячной турецкой армией Весиль-паши.

1920 - на первом в истории заседании Лиги Наций ратифицирован Версальский договор, окончивший Первую мировую войну.

1939 - образованы Запорожская, Кировоградская и Сумская области УССР.

1946 - первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Лондоне, на котором было представлено 51 государство.

1962 - величайшая в истории лавин катастрофа: обвал с Невадо-Уаскаран (Перу). Объем массы снега и льда составил приблизительно 3 млн кубических метров, а к концу движения достиг 10 млн кубометров. Лавина за 7 мин. стерла с лица земли городок Ранраирка, 6 меньших поселений и частично разрушила еще три. Точное число жертв неизвестно. По приблизительным подсчетам погибло 4 тыс. человек и 10 тыс. голов домашних животных.

1989 - начало вывода кубинских войск из Анголы.

1992 - отмена фиксированных цен на хлеб и молоко.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 10 января. Какие праздники будут завтра?

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Какой сегодня праздник 8 января. Сегодня, 8 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.