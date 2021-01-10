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Общество

К берегу Севастополя штормом прибило медуз и мусор

07:18 воскресенье, 10 января 2021
Севастополь
К берегу Севастополя штормом прибило медуз и мусор

фото © Новости Крыма

Случайные свидетели нашествия испытали экологический шок.

Накануне вечером жители Балаклавы обнаружили, что бухта поменяла цвет на мутно белесый и усеяна мусором. Об этом факте они написали в группе «Черный список Севастополь» соцсети «ВКонтакте» и приложили видео.

«Доброго времени суток! Мы с моей девушкой стали свидетелями этого ужаса! Хочу поделиться тем, что мы увидели (видео)! Кто знает, что происходит?», — обратились очевидцы к аудитории соцсети за ответом.

В первом же комментарии они его и получили. Оказывается, в период штормов в укромную Балаклавскую бухту прибивает полчища мелких медуз, от этого и меняется цвет воды.

Также ветром к берегу прибивает мусор — причем не только со стороны моря, но и со стороны суши. Не исключено, что черные ошметки в воде — это обрывки забытых на набережной Назукина мусорных пакетов, о которых ForPost сообщал накануне.

Еще одна проблема, внимание на которую обратили небезразличные к экологии родного края севастопольцы – это отсутствие очистных сооружений. По мнению участников дискуссии, городским властям следует озаботиться решением этого вопроса. Именно строительство очистных, а не яхтенной марины, горожане считают первостепенной потребностью Балаклавы.

В тексте использованы материалы: Форпост

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