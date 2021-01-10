Экс-замсекретаря СНБО рассказал о подготовке секретной операции ВСУ в Крыму

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Операция планировалась на начало марта 2014-го года.

Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривоноc рассказал, что в феврале 2014 года, когда он руководил штабом высокомобильных десантных войск Украины, его десантники готовились отправиться в Крым.

Он уточнил, что в Генштабе ВСУ разработали трехэтапный план освобождения полуострова и что эта операция планировалась на начало марта.

«ВСУ рассматривали вариант захвата наших территорий. И много военных частей были ориентированы действовать согласно этому плану, чтобы отразить вероятные попытки захвата территорий. Среди них и части ВДВ: 25-я воздушно-десантная бригада и 79-я аэромобильная бригада... Они должны были войти в Крым, занять позиции и усилить ту группировку в Крыму, которая была на тот момент у ВСУ», – отметил Кривонос.

Ранее Кривонос утверждал, что сотрудничество с международными партнерами должно привести к ужесточению санкций против России. По его словам, Украина не может на данном этапе решать проблемы силовым методом и вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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