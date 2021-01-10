Власть
Экс-замсекретаря СНБО рассказал о подготовке секретной операции ВСУ в Крыму
фото © president.gov.ua
Операция планировалась на начало марта 2014-го года.
Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривоноc рассказал, что в феврале 2014 года, когда он руководил штабом высокомобильных десантных войск Украины, его десантники готовились отправиться в Крым.
Он уточнил, что в Генштабе ВСУ разработали трехэтапный план освобождения полуострова и что эта операция планировалась на начало марта.
«ВСУ рассматривали вариант захвата наших территорий. И много военных частей были ориентированы действовать согласно этому плану, чтобы отразить вероятные попытки захвата территорий. Среди них и части ВДВ: 25-я воздушно-десантная бригада и 79-я аэромобильная бригада... Они должны были войти в Крым, занять позиции и усилить ту группировку в Крыму, которая была на тот момент у ВСУ», – отметил Кривонос.
Ранее Кривонос утверждал, что сотрудничество с международными партнерами должно привести к ужесточению санкций против России. По его словам, Украина не может на данном этапе решать проблемы силовым методом и вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В два раза больше ракетных стрельб: на Черноморском флоте России подвели итоги 2020 года. Силы Черноморского флота России в 2020 году провели в два раза больше ракетных стрельб по сравнению с предыдущим годом.
Украина отработала удар по Крыму с применением беспилотников. СМИ сообщили о недавно проведенных учениях ВС Украины.
В Крыму ответили на заявление Зеленского о мобилизации женщин в случае нападения России. Депутат Государственной думы России от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова украинского президента.
Военные покинули реку Биюк-Карасу в Крыму. Российские трубопроводные войска покинули свое расположение у реки Биюк-Карасу ниже плотины Тайганского водохранилища, откуда они качали воду на нужды Симферополя.
Крым может стать «горячей точкой»? Военный эксперт дал прогноз на год
Турция может стать одной из самых агрессивных стран мира в 2021 году, отмечает «Комсомольская правда», ссылаясь на военного эксперта Алексея Валюженича.
Стало известно, когда Украина откажется от Крыма
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба назвал Крым «больным местом», а также рассказал, когда Украина откажется от полуострова.
Установлен прожиточный минимум на 2021 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым установлена величина прожиточного минимума на 2021 год в размере 11 653 рублей.
В ФСБ рассказали с какими предметами они не пускают в Крым граждан Украины
Врио начальника пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Андрей Шеин рассказал, какие чаще всего предметы граждане Украины пытаются провезти на полуостров.
7 января
В Крыму выросло число новых заражений коронавирусом
За 9 января на территории Республики Крым зарегистрировано 213 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.