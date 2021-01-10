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Коронавирус в Крыму

Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму

12:22 воскресенье, 10 января 2021

Девять человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Общее число умерших с начала пандемии составило 591 человек.

В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 213 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 27 581 человека. Выздоровевших за весь период – 21 820 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму выросло число новых заражений коронавирусом. За 9 января на территории Республики Крым зарегистрировано 213 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Снова рекорд: сводка по коронавирусу за сутки в Севастополе. За прошедшие сутки в Севастополе подтвердилось 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за день. Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Десятки тысячи приезжих уменьшили число новых заражений в Крыму. За 8 января на территории Республики Крым зарегистрировано 204 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

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