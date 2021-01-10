Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастополь обновил антирекорд по новым случаям заражений ● В Крыму выросло число новых заражений коронавирусом ● Снова рекорд: сводка по коронавирусу за сутки в Севастополе ● Восемь человек с COVID-19 умерли в Крыму за день ● Десятки тысячи приезжих уменьшили число новых заражений в Крыму
Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму
Девять человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Общее число умерших с начала пандемии составило 591 человек.
В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 213 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 27 581 человека. Выздоровевших за весь период – 21 820 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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