Бывший военный врач из Севастополя без памяти найден на вокзале Екатеринбурга

Если не объявятся родственники 82-летнего мужчины, он снова будет предоставлен улице.

Накануне днем на железнодорожном вокзале Екатеринбурга местный житель Степан Черногубов заметил попавшего в трудную жизненную ситуацию старика. Пожилой мужчина рассказал, что когда-то служил в Севастополе, но где жил после этого и как оказался в столице Урала — не помнит.

Все, что удалось узнать о пенсионере, молодой человек разместил на своей странице в Facebook и надеется, что родственники найдутся. Степан не прошел мимо и не просто сфотографировал бедолагу и разместил сообщение в соцсети. Он пытается разобраться в ситуации и помочь пожилому человеку.

От одной из постоянных пассажирок парень узнал, что мужчина живет на вокзале около двух месяцев. А вот полицейские, патрулирующие станцию, сказали, что видят старичка впервые. В базе пропавших без вести патрульные его не обнаружили, как и места прописки. Прибывшая по вызову скорая помощь госпитализировала старца в центральную городскую больницу № 7 города Екатеринбурга. Но фельдшер сразу предупредила, что долго он там не пробудет.

«Вот что удалось о нем выяснить. Зовут его Патрикеев Евгений Алексеевич, 27.05.1938 г. рождения. Родился в Ташкенте, жил в городе Александрове Владимирской области. Служил военным врачом в Севастополе (возможно квалификация «судовой врач»)», — написал Степан.

Пожилой мужчина также рассказал своему спасителю, что перенес инсульт и не помнит, как попал в Екатеринбург и сколько времени живет на вокзале. По его словам, документы у него отобрали сотрудники полиции за возможность жить на вокзале. Но патрульные заверяют, что это не так.

По словам фельдшера, у пожилого мужчины возможна деменция.

«Сейчас очень важно найти его родственников в городе Александрове Владимирской области, негоже 82-летнему старику доживать свой век на вокзале или улице в чужом городе», — призывает Степан Черногубов всех небезразличных.

Сам он оставил свои контакты сотрудникам скорой помощи и настроен довести дело до конца, так или иначе вырвать Евгения Алексеевича у улицы. Ведь сейчас у мужчины даже нет зимней обуви.

«По высоко вероятной, но не проверенной пока применительно к этому человеку с частичной потерей памяти, информации, его крайним местом жительства может быть пос. Восточный Свердловской области», — дополнил свою запись Степан.

В тексте использованы материалы: Форпост

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