«Безобразный»: В Севастополе раскритиковали «австрийский» проект оперного театра

Проект оперного театра на мысе Хрустальный в Севастополе | фото © Крым.реалии

Севастопольские архитекторы раскритиковали проект культурного кластера на мысе Хрустальный, который разработало австрийское архитектурное бюро.

В эфире телеканала «НТС Севастополь» председатель городского Союза архитекторов Сергей Комаров назвал этот проект «безобразным».

«Проект изменился в худшую сторону. Не знаю, для чего его выставили на общественное обсуждение. Севастопольцы ранее были взбудоражены этим проектом, у них что изменилось мнение? Но мое мнение – проект безобразный, его надо просто переделать», – сказал Комаров.

По словам члена Союза архитекторов Севастополя Сергея Пушкарева, в новом проекте поменялись параметры театра.

«Предыдущий проект не был принят севастопольцами, но все равно был утвержден предыдущим правительством города и это решение не было поставлено под сомнение ныне действующим правительством... Оказалось, что вообще меняются параметры проекта. В частности, первоначально театр планировался на 25 тыс. кв м, а в материалах, которые мы сейчас видим – уже 62. Я подозреваю, что это связано с подземной стоянкой. В сухом остатке мы имеем этот дом – думаю, что он станет в один ряд строительных несуразностей Севастополя с голубыми унитазами, а то и переплюнет их. Потому что высокие дома на пониженных отметках в ямах не строятся. Это знает даже студент первого курса архитектурного института», – пояснил свою позицию Сергей Пушкарев.

В конце прошлого года проект оперного театра и Академии хореографии на мысе Хрустальный власти Севастополя вынесли на общественное обсуждение. Свои предложения и замечания севастопольцы должны были прислать до 7 января.

Ранее австрийский архитектор Вольф Прикс в интервью изданию Süddeutsche Zeitung сообщил, что архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au участвует в строительстве оперного театра в Севастополе.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба отметил, что Киев в связи с этим рассматривает вопрос введения санкций в отношении бюро.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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