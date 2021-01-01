Происшествия
Житель Самары украл около четырех млн рублей с банковских карт крымчан
Жителя Самарской области будут судить за 59 эпизодов краж с банковских карт крымчан.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Отмечается, что 34-летний мужчина ранее уже был неоднократно судим. В отношении него возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям: за кражу с причинением значительного ущерба с банковского счета, мошенничество и покушение на мошенничество.
Как выяснили следователи, обвиняемый в конце 2019 года представлялся сотрудником службы безопасности банка, вводя в заблуждение клиентов. Затем он предупреждал о якобы имеющихся проблемах с безопасностью счета и предлагал перевести деньги на резервный, который в итоге был зарегистрирован на самого мошенника. Кроме того, он обманом получал коды доступа к банковским счетам жителей полуострова и списывал деньги.
Полученные средства он тратил по своему усмотрению. Общая сумма похищенных денег составила около четырех миллионов рублей.
На данный момент уголовное дело направлено в суд.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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