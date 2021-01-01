Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +15
море +2

Власть

В школе Севастополя продавали выпечку по завышенным ценам

В прокуратуре Севастополя сообщают о проведении проверки в одной из школ, в ходе которой обнаружили завышение цен предпринимателем при реализации выпечки детям.

«Установлено, что в государственном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 30 организовано питание школьников с привлечением услуг индивидуального предпринимателя. При этом им допущены нарушения требований законодательства в части применения предельных размеров торговых надбавок на продукты детского питания. В частности, в школьной столовой по завышенным ценам реализовывалась выпечка», – сказано в сообщении прокуратуры города.

Сообщается, что в отношении субъекта хозяйствования возбуждено дело об административном правонарушении.

«С целью устранения выявленных нарушений прокуратура индивидуальному предпринимателю внесла представление, которое находится на рассмотрении», – добавили в ведомстве.

Комментарии руководства школьного учреждения и предпринимателя отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Детские технопарки на колесах появятся в Симферополе и Ялте. В 2021 году в крымской столице появится второй в Крыму передвижной технопарк для детей «Кванториум», в 2023 году – в Ялте.

Аксенов разрешил школьникам Крыма уйти на досрочные каникулы. Новогодние школьные каникулы в Крыму в этом году начнутся 28 декабря.

Развожаев обещает создать в Севастополе медицинский вуз. Власти Севастополя планируют в ближайшие пять лет построить медицинский кластер, который будет включать в себя в том числе создание медицинского вуза.

«Это ужас»: Аксенов объяснил, что мешает перевести школы на дистанционное обучение. В Крыму не будет вводиться дистанционное обучение, потому что никто толком не знает, как его организовать.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативная сводка

Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативная сводка

В последний день 2020 года в Республике Крым зарегистрировано 340 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 87, сообщают власти регионов.

Коронавирус в Крыму
Новый год не помеха: еще 340 крымчан заразились коронавирусом за сутки

Новый год не помеха: еще 340 крымчан заразились коронавирусом за сутки

Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 340 человек.

Странности
В Ялте к Новому году украсили ель туалетной бумагой

В Ялте к Новому году украсили ель туалетной бумагой

У жителей 10-го микрорайона города стало уже традицией наряжать новогоднюю елку подобным образом.

Власть
Санаторий «Украина» в Крыму отдали в ведение Следкома России

Санаторий «Украина» в Крыму отдали в ведение Следкома России

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому крымский санаторий «Родина» в Гаспре (Ялта) передается в федеральную собственность.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации