В школе Севастополя продавали выпечку по завышенным ценам

В прокуратуре Севастополя сообщают о проведении проверки в одной из школ, в ходе которой обнаружили завышение цен предпринимателем при реализации выпечки детям.

«Установлено, что в государственном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 30 организовано питание школьников с привлечением услуг индивидуального предпринимателя. При этом им допущены нарушения требований законодательства в части применения предельных размеров торговых надбавок на продукты детского питания. В частности, в школьной столовой по завышенным ценам реализовывалась выпечка», – сказано в сообщении прокуратуры города.

Сообщается, что в отношении субъекта хозяйствования возбуждено дело об административном правонарушении.

«С целью устранения выявленных нарушений прокуратура индивидуальному предпринимателю внесла представление, которое находится на рассмотрении», – добавили в ведомстве.

Комментарии руководства школьного учреждения и предпринимателя отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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