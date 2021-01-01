В России отреагировали на желание Украины сделать «адской» тему Крыма

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Спикер Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который хочет сделать «адской для России» тему «деоккупации полуострова».

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью пообещал сделать тему Крыма «адской, а не священной» для России». Заявление из преисподней», – коротко написала Захарова в Фейсбуке.

Глава МИД Украины в интервью ТСН также сказал, что верит в успех Крымской платформы, потому как видит «нервную реакцию» российской стороны на эту инициативу.

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джеппар рассказала, что по итогам саммита «Крымской платформы», который планирует провести в мае следующего года, будет принята соответствующая декларация.

В МИД Украины ранее сообщали, что саммит по Крыму планируют провести в Киеве в мае 2021 года.

Спикер МИД России Мария Захарова отмечала ранее, что российская сторона готова участвовать в инициируемой Украиной «Крымской платформе», если на этой площадке будут обсуждать проблемы полуострова – от водоснабжения до транспортного сообщения.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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