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Коронавирус в Крыму

В последний день года от коронавируса умерло восемь крымчан

10:03 пятница, 1 января 2021

Восемь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.

Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 517.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 25 527 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 20 306 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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