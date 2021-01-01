Власть
В 2020-м году в крымский «черный список» попали 27 подрядчиков
фото © Новости Крыма
Все недобросовестные подрядчики получат негативную рекламу.
Об этом на совещании по вопросам строительства заявил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.
В свою очередь вице-премьер-министр Республики Крым Евгений Кабанов сообщил о том, что им уже подготовлен «черный список» таких подрядчиков, в который вошли «27 компаний, которые на протяжении 2020 года себя дискредитировали».
— На вас формирование, вы и озвучиваете в данном случае на первом (в новом году — Ред.) совещании тех подрядчиков, которые будут внесены в список недобросовестных. Те, которые не выполняют взятые на себя обязательства. Рекламу должны им сделать как положено в этом направлении, — согласился Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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