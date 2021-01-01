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Суд Севастополя требует пересчитать тарифы 2018 года на вывоз мусора
Севастопольский региональный оператор по обращению с отходами ООО «Благоустройство города Севастополь» завышало тарифы для населения с января по июнь 2018 года.
Нарушение установила прокуратура Ленинского района города.
«При расчете оплаты за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для многоквартирного и частного жилых фондов с января по июнь 2018 года применен тариф 3732,22 рублей за 1 тонну, вместо тарифа 426,46 рублей за 1 куб метр, который определен нормативными правовыми актами правительства Российской Федерации», – сообщила пресс-служба прокуратуры.
Надзорное ведомство внесло представление руководителю «Благоустройства города Севастополь», но перерасчет так и не был выполнен.
«Прокуратурой в суд подано исковое заявление с требованием возложить на регионального оператора обязанность произвести перерасчет за оказанные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами населению города в первом полугодии 2018 года с применением установленных тарифов. Ленинским районным судом иск прокурора удовлетворен в полном объеме», – сообщает прокуратура.
Решение суда не вступило в законную силу.
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