Суд Севастополя требует пересчитать тарифы 2018 года на вывоз мусора

Севастопольский региональный оператор по обращению с отходами ООО «Благоустройство города Севастополь» завышало тарифы для населения с января по июнь 2018 года.

Нарушение установила прокуратура Ленинского района города.

«При расчете оплаты за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для многоквартирного и частного жилых фондов с января по июнь 2018 года применен тариф 3732,22 рублей за 1 тонну, вместо тарифа 426,46 рублей за 1 куб метр, который определен нормативными правовыми актами правительства Российской Федерации», – сообщила пресс-служба прокуратуры.

Надзорное ведомство внесло представление руководителю «Благоустройства города Севастополь», но перерасчет так и не был выполнен.

«Прокуратурой в суд подано исковое заявление с требованием возложить на регионального оператора обязанность произвести перерасчет за оказанные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами населению города в первом полугодии 2018 года с применением установленных тарифов. Ленинским районным судом иск прокурора удовлетворен в полном объеме», – сообщает прокуратура.

Решение суда не вступило в законную силу.

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