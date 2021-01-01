Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +15
море +2

Власть

Суд Севастополя требует пересчитать тарифы 2018 года на вывоз мусора

Севастопольский региональный оператор по обращению с отходами ООО «Благоустройство города Севастополь» завышало тарифы для населения с января по июнь 2018 года.

Нарушение установила прокуратура Ленинского района города.

«При расчете оплаты за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для многоквартирного и частного жилых фондов с января по июнь 2018 года применен тариф 3732,22 рублей за 1 тонну, вместо тарифа 426,46 рублей за 1 куб метр, который определен нормативными правовыми актами правительства Российской Федерации», – сообщила пресс-служба прокуратуры.

Надзорное ведомство внесло представление руководителю «Благоустройства города Севастополь», но перерасчет так и не был выполнен.

«Прокуратурой в суд подано исковое заявление с требованием возложить на регионального оператора обязанность произвести перерасчет за оказанные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами населению города в первом полугодии 2018 года с применением установленных тарифов. Ленинским районным судом иск прокурора удовлетворен в полном объеме», – сообщает прокуратура.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте к Новому году украсили ель туалетной бумагой. У жителей 10-го микрорайона города стало уже традицией наряжать новогоднюю елку подобным образом.

«Сопли» с главной улицы Севастополя продолжат убирать. Все подвесные линии связи и телекоммуникаций будут перенесены с фасадов домов.

Аксенов сам не знает какое будет качество опресняемой воды в Крыму. При этом гарантированный источник воды в Ялте и Симферополе может быть только с учетом опреснения.

Водохранилища Крыма: год «пересохших» надежд. 2020 год запомнится крымчанам усугублением масштабного водного кризиса. В результате засухи часть населенных пунктов Крыма начала получать воду по графику, а в некоторые ее и вовсе перестали подавать.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативная сводка

Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативная сводка

В последний день 2020 года в Республике Крым зарегистрировано 340 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 87, сообщают власти регионов.

Коронавирус в Крыму
Новый год не помеха: еще 340 крымчан заразились коронавирусом за сутки

Новый год не помеха: еще 340 крымчан заразились коронавирусом за сутки

Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 340 человек.

Странности
В Ялте к Новому году украсили ель туалетной бумагой

В Ялте к Новому году украсили ель туалетной бумагой

У жителей 10-го микрорайона города стало уже традицией наряжать новогоднюю елку подобным образом.

Власть
Санаторий «Украина» в Крыму отдали в ведение Следкома России

Санаторий «Украина» в Крыму отдали в ведение Следкома России

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому крымский санаторий «Родина» в Гаспре (Ялта) передается в федеральную собственность.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации