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Сергей Жигунов рассказал, как отпраздновал Новый год в ялтинском ковидном госпитале
фото © RT
Заслуженный артист России Сергей Жигунов поделился в соцсетях историей о том, как отпраздновал Новый год в ковидном госпитале в Ялте.
— На первом этаже реанимация, справа морг. Оливье, которое сделала больная Вика, подняли на веревочке на второй этаж. Янина Петровна, мэр Ялты, прислала холодец. Хороший праздник Новый год, – сообщил Жигунов в Instagram.
— Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню. Прекрасные врачи работают в Ялтинском ковидном госпитале, развернутом на базе Ливадийской больницы, спасибо им, потому что неизвестно чем бы закончилось. Будьте здоровы, – подытожил актер.
Напомним, известного актера Сергея Жигунова в конце декабря госпитализировали в развернутый на базе Ливадийской больницы ковидный госпиталь.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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