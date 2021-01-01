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Путин пообещали запустить новые корабли на линию «Сочи - Крым»
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На линии Сочи – Крым может появиться судно «река-море».
Такие в России уже есть, сообщил президент РФ Владимир Путин во время видеосовещания с премьером Михаилом Мишустиным.
Глава страны отметил, что в серийное производство в 2021 году должно пойти судно «Метеор», которое изготавливают в Нижнем Новгороде.
«Кстати говоря, уже сделано соответствующее судно «река-море» для 300 пассажиров - «PV300», в Нижнем Новгороде на «Красном Сормове» изготовлено. Его можно было бы поставить, кстати говоря, и на линию Сочи – Крым. Это судно уже испытано, уже из Москвы дошло до Петербурга, из Петербурга до Новороссийска», - сказал Путин.
Российский лидер добавил, что «это будет востребовано, а люди скажут нам спасибо».
Два года назад по поручению президента РФ Владимира Путина возобновили круизную линию Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь. Первый недельный круиз на теплоходе «Князь Владимир» начался 11 июня 2017 года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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