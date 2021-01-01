Прогноз погоды в Крыму на пятницу 1 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 1 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами 100-500 м), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (местами 100-500м), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами 200-500), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 14, ночью около 7 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 95 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 13, ночью около 10 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 12, ночью около 10 градусов. Ветер южный 19 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 96 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью около 7 градусов. Ветер южный 12 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 84 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 85 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер южный 21 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 86 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 14, ночью около 5 градусов. Ветер южный 14 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 94 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 18 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 87 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 6 градусов. Ветер южный 5 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 8, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 24, на Кипре - 21, в Одессе - 6, в Сочи - 14, в Турции - 20, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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