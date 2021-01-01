Происшествия
Праздничный фейерверк в Симферополе закончился пожаром
Новый год в Симферополе начался с… пожара на Неаполе Скифском после праздничного фейерверка.
Об этом сообщили очевидцы.
От пиротехники загорелась трава, которую оперативно потушили дежурившие неподалеку пожарные.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Такой год: пять событий, которые потрясли Крым. В уходящем 2020 году произошел целый ряд тяжелых событий, потрясших Крым.
В Севастополе мотоциклист попал в эффектное ДТП. Авария произошла в новогодних декорациях площади Ушакова.
Стали известны подробности экстренной посадки самолета из Крыма. Посадка самолета Airbus-321 компании Nordwind, следовавшего из Симферополя в Москву, прошла в штатном режиме, несмотря на незначительные повреждение лобового стекла лайнера.
В Шереметьеве экстренно сел самолет из Симферополя. В московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет Airbus-321.
Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативная сводка
В последний день 2020 года в Республике Крым зарегистрировано 340 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 87, сообщают власти регионов.
Новый год не помеха: еще 340 крымчан заразились коронавирусом за сутки
Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 340 человек.
В Ялте к Новому году украсили ель туалетной бумагой
У жителей 10-го микрорайона города стало уже традицией наряжать новогоднюю елку подобным образом.
В Шереметьеве экстренно сел самолет из Симферополя
В московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет Airbus-321.
вчера
Санаторий «Украина» в Крыму отдали в ведение Следкома России
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому крымский санаторий «Родина» в Гаспре (Ялта) передается в федеральную собственность.