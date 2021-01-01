Праздничный фейерверк в Симферополе закончился пожаром

Новый год в Симферополе начался с… пожара на Неаполе Скифском после праздничного фейерверка.

Об этом сообщили очевидцы.

От пиротехники загорелась трава, которую оперативно потушили дежурившие неподалеку пожарные.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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