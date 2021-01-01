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Происшествия

Праздничный фейерверк в Симферополе закончился пожаром

Новый год в Симферополе начался с… пожара на Неаполе Скифском после праздничного фейерверка.

Об этом сообщили очевидцы.

От пиротехники загорелась трава, которую оперативно потушили дежурившие неподалеку пожарные.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Такой год: пять событий, которые потрясли Крым. В уходящем 2020 году произошел целый ряд тяжелых событий, потрясших Крым.

В Севастополе мотоциклист попал в эффектное ДТП. Авария произошла в новогодних декорациях площади Ушакова.

Стали известны подробности экстренной посадки самолета из Крыма. Посадка самолета Airbus-321 компании Nordwind, следовавшего из Симферополя в Москву, прошла в штатном режиме, несмотря на незначительные повреждение лобового стекла лайнера.

В Шереметьеве экстренно сел самолет из Симферополя. В московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет Airbus-321.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативная сводка

Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативная сводка

В последний день 2020 года в Республике Крым зарегистрировано 340 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 87, сообщают власти регионов.

Коронавирус в Крыму
Новый год не помеха: еще 340 крымчан заразились коронавирусом за сутки

Новый год не помеха: еще 340 крымчан заразились коронавирусом за сутки

Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 340 человек.

Странности
В Ялте к Новому году украсили ель туалетной бумагой

В Ялте к Новому году украсили ель туалетной бумагой

У жителей 10-го микрорайона города стало уже традицией наряжать новогоднюю елку подобным образом.

Власть
Санаторий «Украина» в Крыму отдали в ведение Следкома России

Санаторий «Украина» в Крыму отдали в ведение Следкома России

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому крымский санаторий «Родина» в Гаспре (Ялта) передается в федеральную собственность.

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