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Водный кризис

Поклонская уверена, что Крым не проживет без украинской воды

07:10 пятница, 1 января 2021
Поклонская уверена, что Крым не проживет без украинской воды

фото © rbc.ru

Крыму нужна днепровская вода, поэтому необходимо дипломатическими усилиями добиваться прекращения водной блокады полуострова Украиной.

Такое мнение высказала депутат Госдумы от Крыма, зампредседателя комитета ГД по международным делам Наталья Поклонская в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Мое мнение – эта вода нужна, и мы имеем право на нее. Это не частная собственность  украинской власти. Река Днепр является рекой международного значения, а Северо-Крымский канал – это не забор в огороде Владимира Александровича Зеленского (президента Украины – ред.)», – заявила депутат.

По словам Поклонской, для переговоров с Украиной о возобновлении подачи воды в Крым необходимо «включать все политические и дипломатические методы», в том числе действовать через международные организации.

Парламентарий рассказала, что на протяжении семи месяцев ведет переписку с Управлением верховного комиссара по правам человека ООН по поводу визита представителей организации в Крым и ознакомлением с ситуацией водоснабжения региона.

«Недавно представители Управления сообщили мне о желании посетить Крым. Я направила туда письмо с просьбой указать список сотрудников и даты, когда они готовы приехать в Крым. Ответ мне так и не пришел. А сегодня публично было сказано, что они не могут приехать в Крым, потому что у них какие-то там преграды. Какие могут быть преграды?! Мы открыты для всех. Конечно, я подожду официального ответа. Если его не будет, я снова напишу, повторю свое письмо-обращение», – сказала Поклонская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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