«Песок в Ялте?»: в Крыму высмеяли ошибку в новогодней речи Зеленского

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Депутат Госдумы России от Крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского в новогоднем обращении о Крыме.

Он сказал украинскому лидеру, что ему будет не на чем писать свои лозунги в Ялте, так как все пляжи там галечные, а не песочные.

Зеленский заявлял, что хочет написать о том, что Крым является Украиной, «на песке на пляже в Ялте».

«Последние шесть лет украинские правители страдают болезнью лживых обещаний. При (бывшем президенте Петре) Порошенко обещали чуть ли не в ближайшее воскресенье провести парад в Севастополе, Зеленский вчера собирался какие-то послания на песке в Ялте рисовать, да вот только в Ялте песка нет - не на чем украинскому президенту будет лозунги писать», - сказал Бальбек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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