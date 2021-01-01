Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Год назад ВОЗ узнала об обнаружении нового коронавируса ● Пять человек с COVID умерли в Севастополе за сутки ● В Ялте почти втрое увеличено количество коек для ковидных больных ● В Севастополе на базе пансионата «Лазурь» открыт коронавирусный госпиталь ● Девять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки
Новый год не помеха: еще 340 крымчан заразились коронавирусом за сутки
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Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 340 человек.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«За 31 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 340 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 272 выявлены при обращении за медицинской помощью, 68 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», - написал Аксенов.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 25 527 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 20 306 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 509 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пять человек с COVID умерли в Севастополе за сутки. Пять пациентов с новой коронавирусной инфекцией умерло в Севастополе за истекшие сутки.
В Ялте почти втрое увеличено количество коек для ковидных больных. Коечный фонд Ялты, способный принять больных COVID-19, увеличен в два с половиной раза.
В Севастополе на базе пансионата «Лазурь» открыт коронавирусный госпиталь. Севастопольский пансионат «Лазурь» оборудован под коронавирусный госпиталь. Он принимает пациентов с течением болезни в легкой и бессимптомной форме.
Девять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. За истекшие сутки в Крыму от коронавируса скончалось девять человек.
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В последний день 2020 года в Республике Крым зарегистрировано 340 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 87, сообщают власти регионов.
Новый год не помеха: еще 340 крымчан заразились коронавирусом за сутки
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