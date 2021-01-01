Новый год не помеха: еще 340 крымчан заразились коронавирусом за сутки

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Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 340 человек.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 31 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 340 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 272 выявлены при обращении за медицинской помощью, 68 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», - написал Аксенов.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 25 527 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 20 306 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 509 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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